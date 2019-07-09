شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون النواب: 7 وزارات عملت بملف "متضررى النوبة".. وأعطت الحق لأصحابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المستحقين للتعويضات من متضررى السد العالى، لهم الحق فى استلام شقق فى 12 محافظة داخل أو خارج أسوان.

وعن زيارته لأهل النوبة، قال وزير شئون مجلس النواب، فى حوار خاص، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة": "عندما تزور أسوان تشعر بالبهجة من جمال الطبيعة والطيبة، وفضلت زيارة النوبة لاستمع للأهالى واتعرف على الطبيعة على انطباعاتهم، وأحد مواطن النوبة قال لى: أحمد الله أننى شاهدت اليوم الذى حصلت فيه على حقى، والأهالى هناك يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بهذا الملف".

وذكر المستشار عمر مروان، أن 7 وزارات عملت على هذا ملف "متضررى النوبة" لإعطاء الحق لأصحابه، موضحًا أن: "اللجنة المشكلة تأكدت من صلاحيات الأراضى للزراعة ومفتاح الشقق معانا وجاهزة تماما، ونحن أمام واقع عملى ورئيس يصدق فيما يقول ويفعل ما يعد به وأطالب الأهالى بنسيان أى تضرر سابق".

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وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة حريصة على حل كل مشاكل المصريين والمستقبل القادم واعد.