شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون النواب: مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن مشكلة متضررى النوبة بدأت عام 1902 منذ إنشاء خزان أسوان، حيث غمرت المياه بعض جزر النوبة عند إنشاء خزان أسوان وكذلك فى كل تعلية، وهذه المشكلة أثيرت أمام الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب عام 2017، وعلى الفور كلف الرئيس الحكومة بدراسة المشكلة ووضع الحلول، ومن ثم تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل فى 2017 لحل المشكلة، وعدد المتضررين وصل إلى الجيل الثانى من الورثة.

وأشار وزير شئون مجلس النواب، فى حوار خاص، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعويض المتضررين والمساواة بين الجميع، مضيفًا: "نحن فى عصر ذهبى لحل المشكلات العامة المزمنة.. ولا نفكر فى مسكنات و نلجأ للحلول الجذرية، فحل المشكلات ينشر السلام الاجتماعى ويعطى انطباع جيد عن الدولة وجديتها".

وذكر أن اللجنة عملت لسنتين متتاليتين وتوصلت إلى أن هناك 11716 مستحقا للتعويض، كما انتهت إلى تملك من قام بالبناء على أراضى الدولة دون مقابل، وكذلك من قام بالبناء على أراضى طرح النهر سيتم اعطائه حق انتفاع مدى الحياة بدون مقابل.