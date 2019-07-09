شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون النواب يكشف لـ"خالد أبو بكر" تفاصيل تعويض متضررى السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، تفاصيل تعويض متضررى السد من أهالى أسوان، موضحًا أن متضررى السد العالى نوعان، منهم من فقد مسكنه ومنهم من فقد أرضه، موضحًا أنه سيتم تسليم شقة سكنية لمن فقد سكنه تمليك بلا مقابل فى 12 محافظة وفقا لرغبة المتضرر، كما يوجد خيارات أم المتضررين، وهى شقة داخل أو خارج أسوان أو نقدى أو الانتظار لخطة تنمية الصعيد.

وأضاف وزير شئون مجلس النواب، فى حوار خاص، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أنه سيتم تسليم متضررى الأراضى مساحات مساوية لما فقدوه وسيتم جبر القطعة الأقل من فدان إلى فدان، وطريقة التعويض ستكون وفقًا لرغبة المتضرر ومن لا يريد أراضى سيتم منحه مقابل مادى عوضا عنها، ولكن يشترط فى الأراضى أن تظل زراعية ولدى المتضرر 4 اختيارات.

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ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من صرف مستحقات المتضررين إذا ظهرت حالات جديدة ستخضع للدراسة أيضا، مضيفًا: "اللجنة شكلت فى فبراير 2017 والآن نحن فى فترة تلقى الرغبات لمدة 21 يوماً".