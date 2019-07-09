شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان لـ خالد أبو بكر: السيسى يسعى لمصلحة مصر بغض النظر عن شعبيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن البرلمان هو ممثل الشارع، ولذلك تهتم الحكومة بما يطرح داخل أروقة البرلمان.

وأضاف "مروان"، فى حوار خاص، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن وزارة مجلس النواب تمثل الحكومة داخل البرلمان وتنقل وجهة نظر ونبض البرلمان إلى الحكومة، كما أن الوزارة همزة الوصل بينهما.

وأوضح أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة بفضل توجيهات الرئيس السيىسى، والمواطنون بدءوا يلمسوا ذلك، مضيفًا أنه يحسب للرئيس السيسى التصدى للمشاكل وعدم التهرب منها، ودائما يضع حلولًا جذرية تستهدف المصلحة العامة بغض النظر عن مسألة الشعبية.

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وذكر أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والبرلمان، فى الاتجاهين ولا توجد مشاكل بين الطرفين، مضيفًا: "نحن فى الحكومة والبرلمان نستهدف المصلحة العامة، واللجان النوعية بالبرلمان هى مطبخ المجلس وتتم فيها النقاشات بتوسع شديد، وعلى رأس المجلس قامة قانونية كبيرة ويستطيع أن يضع أطر قانونية واضحة وشفافة لكل الامور القانونية".

وأكد أن كل ممثلى البرلمان بغض النظر عن اتجاهاتهم يحظون بتقدير من الحكومة، موضحًا أن البرلمان الحالى هو الأكثر عددًا، وكل نوابه تم انتخابهم بإرادة شعبية، كما أن المجلس الحالى ساهم مع الحكومة فى تمرير مشروعات قوانين لم يستطع أحد من قبل الاقتراب منها، وكانت البرلمانات السابقة تهرب منها، ونحن الآن نسير بخطى ثابتة وواعدة فى مسيرة الإصلاح.

وواصل: "يحسب للبرلمان الحالى انه وافق على هذا العدد والنوعية من القوانين الصعبة والكم غير مسبوق، فى حين كان البعض من قبل يهرب منها".