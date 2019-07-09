بلغاريا تعلن تفشى حمى الخنازير الأفريقية فى 6 قرى جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأمن الغذائي الوطنية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، ظهور حالات تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية، بين خنازير منزلية في ست قرى بإقليم بليفين في شمال البلاد.
وأضافت الوكالة في بيان أنه سيتم إعدام كل الخنازير في القرى الست، حيث تأكد تفشي المرض، وإنشاء منطقة حجر صحي في نطاق ثلاثة كيلومترات حول كل قرية.
وتصيب حمى الخنازير الأفريقية شديدة العدوى الخنازير لكنها لا تصيب الإنسان.
وأكدت بلغاريا ظهور ثلاث حالات أخرى في بليفين الأسبوع الماضي. وحذرت الوكالة المزارعين من إخفاء الخنازير المنزلية أو محاولة نقلها من القرى وبيعها إذ أن ذلك قد يزيد من انتشار المرض.
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