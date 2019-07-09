"إحالة بلاغ ضد اتحاد الكرة للأموال العامة وحادث محطة مصر ".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"جلسة صحاب وحلم مشبوه انتهى بكلبش".. حكاية سقوط "عصابة السوزوكي" في العياط

جلسة معتادة على مقهى بلدي جمعت "أحمد" ميكانيكي سيارات وصديقه "مصطفى" تبادلا الحديث عن موضوعات ذات اهتمام مشترك لاسيما حاجة كل منهما للمال مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. تتوقف سيارة سوزوكي فان أمام المقهى المكتظ برواده يلتزم معها الميكانيكي الصمت أعقبتها ابتسامة علت وجنتيه، يلتفت لصديقه محدثا إياه "خلاص لقيت الحل".

حاول السائق استيعاب حديث صديقه الذي غلب عليه الغموض، فطالبه بتفسير ما وقع على مسامعه للتو ليخبره بما يدور في عقله "العربيات السوزوكي سهل تتسرق ونتصرف فيها.. مشاكلنا كلها هتتحل".

المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تقوده ربة منزل بتهمة الإتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لربة منزل واثنين آخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالنهضة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النهضة تفيد بقيام "سمر. س" 36 سنة، بالإتجار في المواد المخدرة متخذة من دائرة القسم وكرًا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين.

تسببوا في غرق طفل.. إحالة 4 مشرفين حمام سباحة بالنزهة للجنح

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، بإحالة 4 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل اتهم مشرفي حمام السباحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة نجله البالغ 5 سنوات.

النائب العام يأمر بتشكيل لجنتين هندسيتين لمعرفة أسباب انهيار "صومعة المنيا"

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على ملف إنشاء صومعة تخزين القمح في محافظة المنيا التي انهارت، أمس الإثنين، حسب بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق.

وذكر البيان، اليوم الثلاثاء، أن النيابة كلفت هيئة الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف علي أسباب الانهيار.

تجديد حبس 4 متهمين في قضية "خلية الأمل" 15 يومًا

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المتهمون هم؛ حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري، وأحمد تمام، منسوب إليهم اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت النيابة جددت في وقت سابق، حبس المتهمين في القضية، في 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

13 يوليو .. استكمال مرافعات الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء،تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة 13 يوليو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

إحالة بلاغ يتهم اتحاد الكرة بإهدار المال العام لـ"الأموال العامة"

أحال النائب العام، بلاغا مقدم إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيه.

ولم تستمع النيابة حتى الآن إلى أقوال مٌقدم البلاغ، أو مسؤولو اتحاد الكرة، فيما تضمه البلاغ حول خروج الفراعنة المبكر من البطولة القارية، بحسب مصدر قانوني.

"أنا مزور بأمر رؤسائي".. تفاصيل 90 دقيقة محاكمة في حادث "محطة مصر"

"أنا مظلوم معملتش حاجة".. قالها أحد المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، قبل أن تؤجل القضية، لجلسة 1 سبتمبر؛ للاطلاع.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

متهم في حادث قطار محطة مصر:"مضيت بدل زميلي".. وآخر: معملتش حاجة

قال المتهم الثالث، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين، إنه قام بتزوير المحررات، والتوقيع بدلاً زميله بناء على تعليمات رؤسائه.

فيما أنكر المتهم الأول التهم الموجهة له، مستطردًا:" أنا معملتش حاجة الجرارت كلها خربانة، ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".

من جانبه قال السيد علي صلاح، محامي المتهم الثالث، أن دور المتهم بالتزوير في محرر رسمي، وأن ذلك الاتهام غير صحيح، كوّن أن المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه، وهذا الذي اعتاده منذ البداية العمل لوجود عجز في العمال، وتقسيم العمل وبرديات، على أن يقوم أحد العمال بالعمل 23 ساعة والراحة 48 ساعة، مطالباً بضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عامًا قبل الحادث، حتى يتم إثبات أن مقام به المتهم لا يعد تزويرا بل نظام عمل متبع.