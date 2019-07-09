التعليم العالي تعلن الشركة الفائزة بتصميم رسومات مشروع "بيت مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

أعلن وزير التعليم العالي، فـوز شركة "Sam Schneider Matthys –Dar Arafa"، بتصميم الرسومات الهندسية لمشروع (بيت مصر).

يأتي ذلك في إطار مشاركته في أعمال لجنة التحكيم الثانية لاختيار الفائز في مسابقة إنشاء (بيت مصر) والتي عقدت أمس بباريس.

وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى ما عرضته كل شركة من الشركات الخمس المتقدمة حول بعض الأمور الفنية، وفي ضوء تقييم اللجنة تم اختيار الشركة الفائزة.

Advertisements

حضر الاجتماع من الجانب المصري السفير إيهاب بدوي سفير مصر بباريس، والسفير محمد الزرقاني رئيس جمعية بيت مصر، ود. كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.نيفين خالد المستشار الثقافي بالمكتب المصري الثقافي بباريس.

وقال بيان لوزارة التعليم العالي، إنه تم فحص ملفات المتقدمين لمسابقة اختيار المهندس المعماري لإنشاء بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس من بين 59 شركة مصرية وفرنسية تقدمت لهذه المسابقة، حيث وقع الاختيار على أفضل خمس شركات تم الاختيار من بينها.

جدير بالذكر أنه تم التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة Oskaprod الاستشاري المبرمج لمشروع إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء "بيت مصر" التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية لباريس أكتوبر 2018.