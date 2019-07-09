وكيل "تشريعية النواب": نظر رفع الحصانة عن صلاح عيسى بالجلسة العامة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الجلسة العامة لمجلس النواب تناقش غدًا الأربعاء، توصية اللجنة التشريعية الصادرة اليوم، برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب.

وأضاف الجمل في تصريحات لمصراوي: "الأمر سيعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب غدًا للتصويت".

Advertisements

جاء ذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس، نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه، تم زيادته إلى مليونى جنيه، على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.

اقرأ أيضًا:

"تشريعية النواب" توافق على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى