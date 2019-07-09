محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 81 كنيسة و46 مبنى، المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المتعددة.
ونص القرار على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال اشتراطات الحماية المدينة للكنائس والمباني وذلك خلال 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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