بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 81 كنيسة و46 مبنى، المقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المتعددة.

ونص القرار على أن تتولى الطائفة المختصة استكمال اشتراطات الحماية المدينة للكنائس والمباني وذلك خلال 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي: