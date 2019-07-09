أخبار مصر | بدء احتفالية العيد القومي لمحافظة القاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء احتفالية العيد القومي لمحافظة القاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، احتفالية محافظة القاهرة بمناسبة مرور 1050 عام، علي تأسيسها والذي تنظمها مديرية الشباب الرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه الأربعة وعدد من قيادات المحافظة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاها فيلم تسجيلي عن المشروعات التي أنجزتها المحافظة خلال الفترة الماضية.

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وتحتفل العاصمة بعيدها القومي الذي يوافق السادس من يوليو كل عام، حيث يشمل برنامج الاحتفالات الممتد على مدار أسبوعين افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.

وسوف يتم عقد العديد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم، كما يتم تكريم أوائل الإعدادية ومعرض لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بالمركز، بالإضافة إلي حفل ختامي لتكريم المتميزين من العاملين بالمحافظة.

كما سيتم إعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتي نظمتها المحافظة؛ لإظهار الجوانب الإيجابية والصور الحضارية للعاصمة والتي سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذى يعد واحدا من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.