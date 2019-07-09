أخبار مصر | "الأوقاف" تناقش ضوابط العملية التعليمية بالمراكز الثقافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تناقش ضوابط العملية التعليمية بالمراكز الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش قيادات وزارة الأوقاف، ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بالمراكز الثقافية بحضور الدكتور السيد عبدالباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وأكدت الوزارة، أن مراكز الثقافة الإسلامية ستشهد خلال العام الدراسي 2019 / 2020م عقد مسابقة قرآنية وأخرى ثقافية بين الدارسين بهذه المعاهد على مستوى الجمهورية، وسيتم منح الأوائل في المسابقة القرآنية كارنيه محفظ معتمد إضافة إلى الجوائز المالية، كما سيتم منح الأوائل في المسابقة الثقافية جوائز مالية قيمة.

وأوضحت أن قطار التجديد أخذ انطلاقته الكبرى بقوة وسرعة فائقتين في الوزارة، سواء من جهة إعداد شباب الأئمة وحسن تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بأدوات البحث العلمي أم من جانب التأليف والبحث العلمي والقراءة الجديدة الواعية لتراثنا الفكري وإعادة كتابته بلغة عصرية رصينة تراعي ظروف العصر وطبيعته ومستجداته.

وتابعت: يأتي إصدار أحدث كتاب في فقه السيرة النبوية، من إعداد أحد أئمة الوزارة المتميزين الدكتور أسامة فخري الجندي، وبمراجعة وتدقيق فريق عمل متميز من شبابها ومن الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وبإشراف وتقديم مطول أربى على عشرين صفحة تم من خلاله بما يشبه التتمة اللازمة لهذا الكتاب القيم، الذي يعد فريدا في بابه، وأنه سيشق طريقه بقوة بين أفضل الكتابات في هذا العلم".