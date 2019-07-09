أخبار مصر | رئيس "المصريين": القمة الإفريقية الاستثنائية تُمهد الطريق أمام عملية التنمية بالقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": القمة الإفريقية الاستثنائية تُمهد الطريق أمام عملية التنمية بالقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، "مصر الثورة" سابقا، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بالنيجر علامة مهمة في مسيرة العمل الإفريقي خلال الفترة الحالية، كما أنها تُمهد الطريق أمام انطلاق عملية التنمية بالقارة السمراء.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن عملية التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية بدأت منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد استكمال تصديقات الدول، مشيرا إلى أنه منذ عام 1963 حتى هذه القمة قطعت القارة الإفريقية شوطا كبيرا على طريق التحرر السياسي، على طريق وضع خطط طموحة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية في عموم القارة في إطار أجندة عام 2063.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن القمة الإفريقية الاستثنائية ستفتح صفحة جديدة في العمل المشترك بين الدول الإفريقية؛ لأن نجاحها سيتوقف عليه أمن وازدهار واستقرار وسلام القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك أهدافا كثيرة وراء إنشاء منطقة التجارة الحرة أهمها؛ زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، موضحا أن تلك المنطقة تعد أضخم منطقة تجارية حرة في العالم، حيث أن عدد السكان في تلك المنطقة يبلغ مليار و200 مليون نسمة.