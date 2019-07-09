شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المرحلة الأولى لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء مصطفى أمين، مدير عام مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة شركة الرمال السوداء يرافقهما اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المرحلة الأولى لوحدات إستخلاص المعادن الإقتصادية من الرمال السوداء برشيد فى محافظة البحيرة، ويهدف المشروع لاستخلاص عدد من المعادن الإقتصادية الموجودة فى الرمال السوداء، والتى تدخل فى أكثر من 40 صناعة مثل الورق وهياكل الطيران وسلك اللحام وصناعة السيراميك وتبطين اللحام وصناعة الأسنان والدهانات والبلاستيك و غيرها من الصناعات.

حضر الافتتاح الدكتور حاتم ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور مهندس حسن حسنين، وكيل أول وزارة الكهرباء، والملحق التجارى الصينى، ورئيس مجلس إدارة شركة صن الصينية للتعدين، ومدير عام شركة صن الصينية للتعدين، واللواء جمال نشارد مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء نادر زكى ومحسن بسادة، من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء مجدى الطويل، مدير عام شركة الرمال السوداء، والمهندس حازم الأشموى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و اللواء عماد الدكرورى، رئيس مدينة رشيد.

وعرض رئيس مجلس إدارة الشركة فيلما تناول تعريف بشركة الرمال السوداء والمستقبل ونشاطها فى كافة المحافظات بمشروعاتها المستهدفة وما يتم تنفيذه، وأن إنشاء المصنع بدأ العام الماضى وهو يقع على مساحة 40 فدان على شاطئ البحر برشيد وتبلغ مساحة منطقة التكريك التى يتم إستخلاص الرمال السوداء منها 9 كيلو وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع برشيد بعد إكتماله فى نهاية 2019 م 150 ألف طن سنوياً من المعادن المختلفة.

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ويعمل بالمصنع عدد 36 موظفا على ورديتين خلال 16 ساعة يومياً ما بين فنى ومهندسين، ويستوعب المصنع 90 عامل بعد العمل بكامل طاقته وهو مصنع يستفيد من التكنولوجيا الحديثة.

وقال اللواء عز الدين صالح إن المشروع كان حلماً منذ فترة الستينيات فى القرن الماضى وهدف وطنى، مشيراً إلى إنه من يمتلك الرمال السوداء يملك الإقتصاد وأن مصنع رشيد ضمن مجموعة مصانع البرلس ودمياط وبورسعيد وغليون والتى سوف تحقق دخلا سنويا يعادل ثلث دخل قناة السويس بجانب قيامه بتوفير فرص عمل وتخصيص فائض الإنتاج للتصدير.

وأكد الملحق التجارى الصينى فى كلمته على عمق العلاقات المصرية الصينية منذ قديم الزمان حيث دخلت تلك العلاقات مرحلة شراكة كاملة خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد إلتقاء الزعيم المصرى والزعيم الصينى، مشيراً إلى أن المشروع سيتيح فرص التصدير من مصر إلى الصين حيث قانون الأستثمار الجديد الذى أتاح فرصة كبيرة أمام الشركات والمستثمرين الصينين فى تقوية التعاون التجارى والإقتصادى .

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة إن المشروع يهدف إلى تعظيم الإستفادة من الخامات التعدينية فى مصر، ويدعم الإقتصاد القومى ويوفر فرص عمل لأبناء محافظة البحيرة من الفنيين والمهندسين وسوف يساعد على تحسين مستوى الدخول للعديد من الأسر البحراوية، مؤكدأ على أن المشروع سوف يفتح آفاقا جديدة من التنمية التعدينية والمجتمعية فى مصر والعمل على وجود كيانات صناعية عملاقة قائمة على معالجة وإعلاء القيمة المضافة والمعادن الناتجة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ أن مدينة رشيد تلقى إهتمام ودعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وافق على إنشاء مدينة رشيد الجديدة ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتنمية مدينة رشيد خلال مدة زمنية لما تتميز به المدينة من موقع متميز على البحر و إلتقاء النيل بالبحر وإمتلاكها للعديد من المقومات السياحية والأثرية.