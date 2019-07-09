شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من النائب العام بشأن انهيار صومعة قمح في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف إنشاء صومعة تخزين القمح بمحافظة المنيا عقب تعرضها للانهيار، والتحفظ على كل المستندات المتعلقة به، وكلفت هيئة الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة علن الواقعة. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف على أسباب الانهيار. كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من وزارة التموين وشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا والرقابة العامة للهيئة العامة للصادرات والواردات لحصر كميات الأقماح المخزنة بالخلايا الثلاثة للصومعة المنهارة.

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