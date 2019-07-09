شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه وهبة: من حق الدولة الترويج لمنتجها السياسي والاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفنان التشكيلي والكاتب وجيه وهبة أن من حق الدولة الترويج لمنتجها السياسي والاقتصادي وهو مشروع في كل دول العالم ولكن علي أن يكون ذلك بطريقة ذكية تحقق الهدف المطلوب.

وأضاف «وهبة» خلال حواره مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج «كلام رنوووش» المعروض على صفحتها الرسمية على «الفيس بوك واليوتيوب» أن الطرق التي تتبعها الدولة في الترويج لنفسها ولمشروعاتها عبارة عن طرق دعائية فجة وتحتاج إلى مراجعة لاختيار طرق أكثر ذكاء في التعامل مع الجمهور لتحقق الدولة الغرض المطلوب بنجاح.

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وأضاف أن إحدى أدوات الترويج للدولة وصورتها هو الإعلامي المختار الذي يقوم بالمهمة وهنا يجب أن يراجع المسؤولون أنفسهم لأنهم لا يجيدون اختيار الواجهة التي تعبر عنهم ولا التي تروج لمنتجهم مما يعود بالسلب على الدولة نفسها.

وفي مجال التعليم أشار وهبة إلى أن التعليم القائم لم ولن يؤدي إلى إنتاج إنسان سوي، واستنكر أن يكون هدف التعليم هو حصول الطالب على شهادة فقط لأن الهدف الأهم والأسمى للتعليم يجب أن يكون إنتاج مواطن سوي ومتزن.

وعلى صعيد السياسة والأحزاب صرح الفنان التشكيلي بأنه لا يوجد حياة حزبية في مصر ولا أي نشاط ملموس في الشارع لأي حزب القديم منها والجديد، مشيرا إلى أن حزب الوفد لا يعبر عن الليبرالية ولا علاقة له بها وأنه سيظل دائما فاضي، في إشارة إلى أهدافه ونشاطاته ووجوده في الشارع والأمر نفسه ينسحب على حزب التجمع الذي وصفه بأنه تقلص وتجمد، مؤكدا أن مصر تعاني من ضيق شديد في الأفق السياسي.