شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إقامة أكبر مشروع «زراعي صناعي» في العالم ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدّق على اعتماد 6 مليار جنيه، لإقامة أكبر مشروع «زراعي صناعي» في العالم، «الصواب الزراعية»، على مساحة 51 ألف فدان بالظهير الصحراوي الشرقي، لمركزي «ببا» و«الفشن» جنوب المحافظة.

وكشف «عبد الجابر» في بيان، الثلاثاء، عن وصول 600 معدة ثقيلة للبدء في إقامة المشروع وتم البدء في الأعمال بالموقع ومسار خط المياه.

وأشار إلى أن المشروع يتضمّن زراعة 51 ألف فدان بالزراعات المحمية (الصوبات الزراعية)، التي ستدعم الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر 2030 للتنمية، مؤكدًا على أن المشروع يعد تطبيقا فعليا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه بوصلة التنمية نحو صعيد مصر، لافتًا إلى أنه بمجرد اقتراح فكرة المشروع على الرئيس، كلّف سيادته وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية بدراسة المقترح، وبعدها تم اختيار بعض المواقع الصالحة لتنفيذ المشروع.