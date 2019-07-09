شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة السويس يتفقد حديقة «السوايسة 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، حديقة السوايسة 2 بالكورنيش القديم لمتابعة آخر الأعمال والتطوير والإنارة والتجميل استعدادًا لافتتاحها لتكون متنفسا جديدا لأهالي السويس.

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كما تابع أعمال تمهيد وتسويه المنطقة المقابلة لمسرح التربية والتعليم نهاية الكورنيش القديم.

وفي الجولة كلف السكرتير العام للمحافظة رئيس حي السويس تشكيل لجنة من الحي لاستلام الحديقة حسب الشروط والمواصفات.

رافق السكرتير العام بالجولة المهندس محمود فوزي، رئيس حي السويس، وشعبان حمدان مدير جهاز التجميل والزراعة والمهندس وليد فؤاد مدير المكتب الفني بالمحافظة ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة وأمل احمد سكرتير حي السويس.