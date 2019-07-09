شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: كيف ربحت مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "كيف ربحت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية؟"، ترصد الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، مكاسب مصر من تنظيم بطولة أمم أفريقيا، إضافة إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن "مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم بحلول 2030".





واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..خسرنا مباراة وحققنا 6 انتصارات كبرى فى 6 أشهر.. كيف ربحت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية؟.. 1- تطوير 6 استادات لتضاهى الملاعب الأوروبية.. 2 عودة الجماهير إلى المدرجات بشكل حضارى.. 3- أداء رائع لمنظومة تذكرتى والشباب المتطوعين.. 4- هزيمة محتكرى البث التليفزيونى بأداء محترف فى "تايم سبورت".. 5- احترافية الأمن ترد على كل من يشكك فى الاستقرار.. 6- تنشيط السياحة بشهادة الجماهير الأفريقية التى تغنى لمصر

رئيس الوزراء خلال افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات: مصر ضمن أفضل 30 دولة فى العالم بحلول 2030.. "مدبولى" يشهد دخول الحفار العملاق محطة "ناصر" فى الخط الثالث.. ويؤكد: لدينا تكليف رئاسى بإنجاز كل مراحل المترو





بدء التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية.. المطار يخدم محور قناة السويس ومنطقة العين السخنة

"الخارجية": تنقيب تركيا بمحيط قبرص يزيد التوتر بشرق المتوسط.. مصر تشدد على ضرورة عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولى

Advertisements





رئيس المنظمة الدولية للهجرة للهجرة يعلن تنصيب آسر ياسين ونيللي كريم سفيرين للنوايا الحسنة

تطبيق درجات الرأفة خلال تصحيح امتحانات الثانوية العامة





دنيا سمير غانم لـ ”الخليج 365”: أرفض فكرة النجم الأوحد ولا أنافس "إيمى"

شمس مفاجآت أمم أفريقيا.. الجزائر الأفضل ومدغشقر "الحصان الأسود" فى البطولة