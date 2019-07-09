شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الحكومة: 7000جنيه حدا أدنى للأجور للدرجة الممتازة و2000جنيه للسادسة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من بينها إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين بالدولة، وموافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان على صرف تأمين وتعويض للبطالة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضى بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارًا من أول يوليو 2019.

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة، وانتهت اللجنة من مناقشة 93 مادة حتى الآن من إجمالى 169 مادة، لكن هناك عدد من المواد المؤجلة التى لم تحسمها اللجنة نحو 10 مواد ووافقت على باقى المواد من الـ93 مادة.

افتتحت وزارة الطيران المدنى التشغيل التجريبى لمطار "العاصمة الإدارية" الجديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لينضم إلى مطار سفنكس الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضى، وأقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وبذلك تكون الوزارة تسلمت مطارين من الخمس مطارات التى وعد بها الرئيس السيسى فى اطار خطة واستراتيجية الدولة لزيادة حركة الركاب والاستثمارات ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات.

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن الجهاز يعكف حالياً على الانتهاء من تحديد وإصدار المعايير والقواعد التنظيمية لحركة ترقيات موظفى الدولة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل.

بعد ما يقرب من 5 أشهر من وقوع الحادث الأليم، داخل محطة مصر، ظهر المتهمون داخل قفص الاتهام، خلال أولى جلسات محاكمتهم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس.

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

‫أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيبدأ غداً الأربعاء 10 يوليو 2019، وحتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل، تلقى طلبات التقديم بمشروع "شارع مصر – 6 أكتوبر"، موضحاً أنه على الراغبين فى التقديم التوجه للشباك الخاص بالتنمية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز المدينة، ويتم تقديم الطلب مُدعما بفكرة المشروع، والتصميم المُقترح، وأن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر، وسنة بين 21، و40 سنة.

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شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أنه لا مساس بالسكن فى شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مضيفًا: "السكن ربما يكون فى هذه الظروف خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الاغراض غير غرض السكن".

كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن بداية امتحانات الثانوية الأزهرية، الدور الثانى، للعام الدراسى 2018-2019، ستبدأ يوم 19 أغسطس المقبل عقب الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضى بإنشاء صندوق التأمين الحكومى على طلاب التعليم الأزهرى، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن يتم إنشاء صندوق تأمين حكومى بالأزهر الشريف، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع شيخ الأزهر، ويكون مقره القاهرة، وأجاز القرار بأن يتم إنشاء فروع للصندوق فى باقى المحافظات.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجبر والهندسة الفراغية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019 "الدور الأول"

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرصه على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة فى المنافذ البرية والبحرية والجوية وفى مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين.

في إحدى زياراته إلى مصر في ثمانينيات القرن الماضى، طلب الرئيس الأمريكى جيمى كارتر زيارة سوق الجمال في إمبابة بمحافظة الجيزة، زيارة لم تكن في الحسبان؛ حينها قام مكتب الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالاتصال بإحدى العائلات الكبيرة في سوق الجمال لاستقباله؛ ترى ماذا حدث في ذلك اليوم ؟

أسدل الستار على منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى، والتى كانت شاهدة على العديد من المفاجآت.

ينفرد موقع "سوبر كورة" بنشر جدول مواعيد مباريات بطولة الدورى المصرى لموسم 2019/2020، المقرر انطلاقه 19 سبتمبر المقبل.