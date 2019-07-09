النائب العام يأمر بالتحفظ على ملف ومستندات صومعة القمح المنهارة فى المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف إنشاء صومعة تخزين القمح بمحافظة المنيا عقب تعرضها للانهيار، والتحفظ على كافة المستندات المتعلقة به، وكلفت هيئة الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة علن الواقعة. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشارى للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف على أسباب الانهيار. Advertisements كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من وزارة التموين وشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا والرقابة العامة للهيئة العامة للصادرات والواردات لحصر كميات الأقماح المخزنة بالخلايا الثلاثة للصومعة المنهارة.

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