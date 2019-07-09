رئيس جامعة حلوان يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم العالي بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدفع العملية التعليمية في المؤسسات الجامعية.
وأضاف رئيس جامعة حلوان - في تصريح اليوم الثلاثاء على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية لقادة مؤسسات التعليم العالي - أن مواكبة التطورات المتلاحقة ضرورة لتحقيق التقدم المنشود.
يشار إلى أن المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية الاتحاد الأفريقي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية"، وتنظمه جامعة الأزهر ويستمر حتى 11 يوليو الجاري بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، هو الأكبر على مستوى القارة لمناقشة قضايا التعليم العالي والبحوث العلمية، ويهدف إلى تطوير التعليم العالي في مصر وأفريقيا طبقا لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي.
وشاركت شاركت جامعة حلوان بجناح متميز في معرض أقيم على هامش المؤتمر أعده مكتب العلاقات الدولية لعرض البرامج الجديدة وكتيبات للتعريف بكليات الجامعة، وقد شهد إقبالا كبيرا من أعضاء المؤتمر وممثلي الجامعات الأفريقية الذين أبدوا اهتماما شديدا ورغبة في عقد شراكات مع جامعة حلوان.
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