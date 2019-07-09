البرلمان يحيل 24 تقريرًا برغبات من النواب إلى الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:
أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 24 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بشأن اقتراحات برغبات من النواب بالمحافظات، إلى الحكومة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
جاء ذلك في ختام الجلسة العامة مساء اليوم الثلاثاء.
وتتعلق تقارير اللجنة بالعاملين بعدد من الموضوعات من بينها إنارة الطرق المؤدية لمشروع الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، وتقسيم محافظة الوادي الجديد إلى ثلاث محافظات، و تخفيض هيئة الأوقاف سعر الأراضي التابعة لها لإقامة محطة مياه، محطة كهرباء بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وتفعيل خدمات مكتب بريد مشطا والمطور حديثًا – مركز طما – محافظة سوهاج، وتركيب ماكينات صراف آلي بمكاتب بريد قرية الميمون والواسطى رئيسي وفرعي بمركز الواسطى – محافظة بنى سويف، وميكنة الشهر العقاري الجاري تجهيز المبنى له خلف قسم أول بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، وفتح مأمورية قضائية بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد.
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