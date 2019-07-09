محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بالابتسام، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني"، قائلاً: "تعودنا عليك أن تبتسم أثناء مناقشة مثل هذه القوانين".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال، التي تناقش مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير الغرض السكني".
ورد رئيس مجلس النواب، ممازحًا النائب بقوله: "إمبارح مناقشة قانون المحاماة، والنهارده قانون الإيجار القديم.. هو أنا قدري كل الألغام.. طب مرة لغم ومرة حاجة تانية".
كانت هذه تفاصيل خبر "عبدالعال" ضاحكًا: "هو أنا قدري مناقشة كل الألغام!" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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