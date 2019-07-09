البرلمان يرفع جلسته العامة اليوم.. ويناقش "الطوارئ" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدًا الأربعاء.

وشدد عبد العال، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد.

وكان مجلس النواب، قرر إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها على الأشخاص العادية وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يرى أن تمرير القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط به شبهة عدم دستورية.