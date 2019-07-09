البرلمان يأذن للنيابة بسماع أقوال نائب في قضية إهدار مال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمدعلي وميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على طلب النائب العام بالإذن بسماع أقوال النائب خالد مصباح في البلاغ المقدم ضده من قِبل مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية، دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، بشأن ما اعتبروه إهدارا للمال العام إبان رئاسته جمعية قطور بالغربية.
جاء ذلك في الجلسة العامة، برئاسة "عبدالعال"، والذي طالب النواب بعدم إثارة المشكلات قائلا: "النواب أفضل تمشي جنب الحيط ومدام أنت عضو مجلس النواب عليك أن تكون حريصًا.. ممكن أي حد يقول كلام لكن لا يضعك تحت طائلة القانون".
كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالسلام الخضراوي، في بلاغ سب وقذف أقامه أحد المواطنين.
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