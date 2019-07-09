المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي تقوده ربة منزل بتهمة الإتجار في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لربة منزل واثنين آخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للإتجار في المخدرات بالنهضة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النهضة تفيد بقيام "سمر. س" 36 سنة، بالإتجار في المواد المخدرة متخذة من دائرة القسم وكرًا لها لترويج المواد المخدرة بين المواطنين.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطها أثناء تواجدها في منزلها، وبحوزتها كمية كبيرة بلغت 800 جرام من مخدر الحشيش، و500 قرص مخدر " ترامادول "، متخذة من منزلها وكرًا لها لترويج المواد المخدرة، بمساعدة كلًا من "سيد. م" 24 سنة، مسجل خطر، و" أيمن. س" 25 سنة مسجل خطر.