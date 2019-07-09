تسببوا في غرق طفل.. إحالة 4 مشرفين حمام سباحة بالنزهة للجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، بإحالة 4 مشرفين حمام سباحة في أحد الأندية بالنزهة لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال ما تسبب في وفاة طفل غرقًا.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفل اتهم مشرفي حمام السباحة بالإهمال الذي تسبب في وفاة نجله البالغ 5 سنوات.

وقال والد الطفل في التحقيقات إنه سلّم نجله إلى مشرف على حمام السباحة طالبا الاعتناء به لحين تغيير ملابسه، وعند عودته لم يجد نجله حتى عثروا على جثته غارقا بحمام السباحة.