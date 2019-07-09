النائب العام يأمر بتشكيل لجنتين هندسيتين لمعرفة أسباب انهيار "صومعة المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على ملف إنشاء صومعة تخزين القمح في محافظة المنيا التي انهارت، أمس الإثنين، حسب بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق.

وذكر البيان، اليوم الثلاثاء، أن النيابة كلفت هيئة الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف علي أسباب الانهيار.

وأمرت النيابة العامة أيضًا، بتشكيل لجنة من وزارة التموين وشركة مطاحن مصر الوسطي بالمنيا، والرقابة العامة للهيئة العامة للصادرات والواردات لحصر كميات الأقماح المخزنة بالخلايا الثلاثة للصومعة المنهارة.

وانهارت صومعة قمح بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، أمس دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية.