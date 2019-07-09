13 يوليو .. استكمال مرافعات الدفاع بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء،تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية " لجلسة 13 يوليو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع. صدر القرار رئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدى الشناوي. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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