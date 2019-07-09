إحالة بلاغ يتهم اتحاد الكرة بإهدار المال العام لـ"الأموال العامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أحال النائب العام، بلاغا مقدم إليه، ضد رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم، بتهمة إهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيه.

ولم تستمع النيابة حتى الآن إلى أقوال مٌقدم البلاغ، أو مسؤولو اتحاد الكرة، فيما تضمه البلاغ حول خروج الفراعنة المبكر من البطولة القارية، بحسب مصدر قانوني.

وودع المنتخب البطولة على يد جنوب إفريقيا بعد الخسارة بهدف نظيف في دور الـ16، السبت الماضي.

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وتسبب خروج منتخب مصر في إقالة الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، بجانب استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

وذكر البلاغ أن الاتحاد بكل أعضائه ورئيسه، ارتكبوا مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وتنحوا عن اللوائح والقوانين، وتفرغوا تماما لمصالحهم الشخصية، لذلك طالب بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب الخسارة.

تجدر الإشارة إن ثروت سويلم، القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، قال في تصريحات تليفزيونية، أمس الإثنين، إن نيابة الأموال العامة سوف تحقق في تجاوزات ومخالفات كأس العالم في روسيا عقب أمم أفريقيا، موضحًا أن من حق الشعب المصري معرفة كل ما يجري.

وأضاف "سويلم"، أن الجهات الرقابية تحقق منذ 15 يوما في ما حدث في مونديال روسيا، وهل تم توزيع التذاكر على أعضاء اتحاد الكرة، وخروج المنتخب بهذه الطريقة من المونديال.