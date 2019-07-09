أخبار مصر | رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة ويطالب النواب بكثافة الحضور غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة ويطالب النواب بكثافة الحضور غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منذ قليل الجلسة العامة المنعقدة اليوم لغدا الأربعاء، مطالبًا النواب بكثافة الحضور لمناقشة مشروعات قوانين تحتاج نصاب الثلثين، منها تمديد حالة الطوارئ.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

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ويستهدف مشروع القانون، ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملًا، وتعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وتتضمن التعديلات تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتشكيل النقابة العامة من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.

وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.