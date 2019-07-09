أخبار مصر | رئيس البرلمان مداعبًا ثروت سويلم: "سايب اتحاد الكرة وجاي هنا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان مداعبًا ثروت سويلم: "سايب اتحاد الكرة وجاي هنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال تواجد النائب ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بالجلسة العامة، قائلًا: "إنت سايب اتحاد الكرة وجاى هنا"، واستكمل عبد العال: "هو مش السبب هو بينقذ ما يمكن إنقاذه دلوقتى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب، والتى من المُقرر أن تشهد التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

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قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك إلى وقت لاحق من الجلسة، لعدم توافر النصاب القانونى اللازم، حيث أغلبية الثلثين، وتم أخذ الموافقة عليه فى مجموعة.

وطالب رئيس البرلمان، بحضور النواب إلى الجلسة العامة، سواء الموجودين في البهو الفرعوني أو اللجان النوعية، للتصويت علي مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين، مضيفا: "البهو الفرعونى فى إيه.. هو جاذب للدرجة دى، هل مغرى كده.. وعلي اللجان أيضا فض انعقادها".

ويأتى مشروع القانون، بإضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية، وتلافى العيوب التى أسفرت عنها التجرب العملية فى القانون القائم رقم 120 لسنة 2008.