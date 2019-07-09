أخبار مصر | فرحة مغربية.. مشجع مغربي يدعي فقدان أمواله بالقاهرة شاهد رد فعل المصريين (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة مغربية.. مشجع مغربي يدعي فقدان أمواله بالقاهرة شاهد رد فعل المصريين (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لمشجع مغربي ادعى أنه فقد أوراقه في القاهرة، وليس لديه أموال لكي ينزل بأحد الفنادق، كما أنه لم يأكل منذ بضعة أيام.

واستوقف الشاب المغربي عددا من المواطنين المصريين، طلبا للمساعدة، وكانت ردود الأفعال مرحبة بالشاب، حيث قام عددا من الشباب بجمع الأموال له، فيما طالب آخرون بالذهب معه للمبيت في المنزل، ومساعدته في التواصل مع السفارة.

وعلق عدد من المواطنين المغاربة على الفيديو الذى انتشر بكثرة على صفحات التواصل الاجتماعي بالمغرب، حيث قال أحدهم: شعب طيب و مضياف.. الله يحفظكم و يديم المحبة بينا، وقال آخر: يعجز اللسان عن نطق الفخر و الإحساس الي حسيته مني شفت هذا الفيديو والإحساس اللي كنحسوه مني كنشوفو المعاملة الزوينة ديال اي بلد عربي مع المغاربة تماك، هذا دليل على أن الدنيا مزال بخير الحمدلله و شكر لله.