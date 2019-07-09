أخبار مصر | رئيس البرلمان: سنصل إلى حل مرضي في قانون الإيجارات غير السكني

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن المجلس سيصل إلى حل مرضى فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، قائلًا: "هذه مسؤولية تاريخية".

وكان قد قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك إلى وقت لاحق من الجلسة، لعدم توافر النصاب القانونى اللازم، حيث أغلبية الثلثين، وتم أخذ الموافقة عليه فى مجموعة.

وطالب رئيس البرلمان، بحضور النواب إلى الجلسة العامة، سواء الموجودين في البهو الفرعوني أو اللجان النوعية، للتصويت علي مشروعات القوانين التى تتطلب أغلبية الثلثين، مضيفا: "البهو الفرعونى فى إيه.. هو جاذب للدرجة دى، هل مغرى كده.. وعلي اللجان أيضا فض انعقادها".

ويأتى مشروع القانون، بإضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية حيث يضمن فى النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية، وتلافى العيوب التى أسفرت عنها التجرب العملية فى القانون القائم رقم 120 لسنة 2008.