أخبار مصر | حسين زين يناقش خطة عمل مستقبلية مع قيادات قطاع الأخبار بـ'الوطنية للإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسين زين يناقش خطة عمل مستقبلية مع قيادات قطاع الأخبار بـ'الوطنية للإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اجتماعًا مع قيادات قطاع الأخبار من ورؤساء القنوات والإدارت المعنية؛ لمناقشة خطة العمل المستقبلية لتجديد وتطوير المحتوى الإخباري والبرامجي على شاشات الهيئة الوطنية للإعلام.

وشدد حسين زين خلال الاجتماع، على ضرورة استغلال الطاقات البشرية الموجودة من العاملين في تطوير وتحديث الشكل والمحتوى المُقدم للمشاهد، مؤكدًا أن تنفيذ خطة التحديث سوف تتم دون المساس بمستحقات العاملين المالية بل إثابة المجتهد منهم، كما أشار إلى ضرورة تطوير نشرات الأخبار لتتناسب وطبيعة عمل قناة النيل للأخبار.

كما أكد "زين" على توفير كافه الإمكانيات اللازمة للدفع بتجويد الشكل والمحتوى، من خلال تزويد الاستديوهات بأحدث التقنيات في جميع عناصر العمل.

كما عرض قيادات قطاع الأخبار خلال الاجتماع، أفكارهم ورؤاهم حول تطوير العمل واحتياجاتهم، لخروج المحتوى بجودة عالية من حيث الشكل والمضمون.