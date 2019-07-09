أخبار مصر | "مليون تذكرة".. مبيعات معرض الملك المصري "توت عنخ آمون" بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مليون تذكرة".. مبيعات معرض الملك المصري "توت عنخ آمون" بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو قاعة المعرض المؤقت لكنوز الملك الشاب المقام تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون "، في مدينة العلوم لافيليت شمالي باريس، أن التذاكر المباعة لزائري المعرض بلغت مليون تذكرة.

يذكر أن مسؤولي القاعة كانوا قد أعلنوا في أول يوم عرض أنه تم بيع 180.000 تذكرة عن طريق الحجز المسبق، وتوقعوا أن يحقق المعرض نجاحًا كبيرًا خلال فترة تواجده في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ستستمر حتى منتصف شهر سبتمبر 2019م، يذكر أن القاعة سجلت توافد 5000 شخص لزيارة معرض الملك الشاب في الساعة الأولى بعد الافتتاح في 21 مارس الماضي.

والمعرض يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر.

وقد افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، رسميًا المعرض يوم الخميس 21 مارس الماضي، معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية باريس بعد انتهاء مدة عرضه بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال جولة لبعض مقتنيات كنوز الملك الشاب، بين عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم في المتحف المصري الكبير والذي سيفتتح كليًا عام 2020.

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وعُرض أولًا في أمريكا في مركز كاليفورنيا للعلوم تحت إدارة وزارة الآثار المصرية، وشركات معارض دولية وشركة IMG، وحقق معرض الملك توت عنخ آمون إنجازًا في الفترة التي قضاها بكاليفورنا حسب ما أعلنته صفحة المعرض، حيث زاره أكثر من 500 ألف زائر، وجمع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة الآثار فإن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، كما أن دخل المعارض الخارجية يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.