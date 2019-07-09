أخبار مصر | محمد جلال: جامعة الأزهر رائدة في مجال ريادة الأعمال ودعم البحث العلمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد جلال: جامعة الأزهر رائدة في مجال ريادة الأعمال ودعم البحث العلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدارت أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، ومديرة المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية، الجلسة العامة السابعة والتي جاءت بعنوان" استراتيجية التعليم بقارة أفريقيا وإسهام التعليم العالي في مجالات الحركة (عبر تأمين الجودة والتناسق) وطرق جديدة لتحسين التعليم.

وشارك في الجلسة الدكتور محمد جلال، المدير المؤسس لمكتب تسويق الإبداع التكنولوجي وحاضنة الأعمال التكنولوجية.

وقال جلال خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي العشرين لقادة التعليم العالي في أفريقيا، والذي تنظمه جامعة الأزهر، إن جامعة الأزهر قامت بدعم رواد الأعمال والباحثين، وهي رائدة في هذا المجال، مضيفًا أنه تم تصنيف مكتب التايكو التابع لجامعة الأزهر على أنه الأول في مجال ريادة الأعمال، والذي ساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم، وحماية الملكية الفكرية والأبحاث العلمية، كما دعم تنفيذ الابتكارات والاختراعات داخل الجامعة.

Advertisements

وأضاف أنه يجب علي الجامعات أن تنتقل من مجال الأبحاث إلى دور خارجي أكبر يخدم المجتمع، ويقدم له روادًا في سوق العمل، من خلال أبحاث جادة ومفيدة تعمل على حل المشاكل، مع حماية حقوق الملكية الفكرية، للتشجيع على الابتكار والإبداع.

ويعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

ويشارك في المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

ينعقد المؤتمر الذي تستضيفه جامعة الأزهر في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وتستمر أعماله من 8 إلى 11 يوليو الجاري، بحضور قيادات التعليم العالي والبحث العلمي في أفريقيا.