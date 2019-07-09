أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب": "افتتاح مطار العاصمة ضربة معلم من الرئيس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب": "افتتاح مطار العاصمة ضربة معلم من الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الجديد اليوم، الثلاثاء، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية، يعد بمثابة ضربة معلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح عامر، أن الحكومة انتهت من جميع التجهيزات الخاصة بالمطار، وأصبح جاهزًا للافتتاح تمامًا، مُذكرًا أن الشركة الوطنية مصر للطيران أنهت تجهيزاتها داخل المطار، وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر، استعدادًا للتشغيل التجريبي.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن المطار يسهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، ويدعم حركة السياحة والسفر؛ فضلًا عن تخفيف التكدس التشغيلي بمطار القاهرة الدولي.