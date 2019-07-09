أخبار مصر | "اعرف أثرك بمحيط مدرستك".. مبادرة جديدة لرفع الوعي الأثري الطلابي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اعرف أثرك بمحيط مدرستك".. مبادرة جديدة لرفع الوعي الأثري الطلابي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت داليا الجوهري، المشرف على وحدة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالإدارة العامة للقاهره التاريخية، إن فعاليات مبادرة "اعرف أثرك في محيط مدرستك" انطلقت أمس 8 يوليو بالتعاون ما بين إدارة الوسائل التعليمية بمديرية القاهرة، وبين منطقة آثار الجمالية.

وأضافت في تصريحات خاصة الـ"فجر"، أن المبادرة تشمل زيارات ميدانية تعليمية تثقيفية للأماكن الأثرية والثقافية، وورش عمل خارج أسوار المدارس وداخلها من أجل تحقيق تعاون مثمر لتنشيط الوعي الثقافي والأثري والسلوكي والفني لدى الطلاب تنفيذًا للمنظومة التعليمية والثقافية والأثرية للدولة.

وقالت "الجوهري"، إن المبادرة تأتي بالاشتراك ما بين الإدارة العامة للقاهرة التاريخية إدارة الوعي الأثري والتواصل المجتمعي، ومدير التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وإدارة الوسائل التعليمية بالمديرية.

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وتابعت، أن أهداف المبادرة تتلخص في نشر الوعي الأثري والثقافي والتاريخي لدي أبنائنا الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن لديهم، وربط المدرسة بالبيئة المحيطة بتاريخها وأثرها لكي ننشئ جيلًا يحمي ميراثه الحضاري والأثري.

وأضافت الجوهري، أن من أهداف المبادرة أيضًا شغل أوقات الفراغ لأبنائنا الطلاب أثناء الفترة الصيفية عن طريق زيارة الأماكن الأثرية وورش العمل ومراكز تنمية قدرات الوسائل التعليمية والندوات التثقيفية.

يذكر أن الفعاليات بدأت أمس بزيارة المنطقة التعليمية للجمالية لمنطقة الجمالية الأثرية، واستمعوا للشرح الأثري والتاريخي من المتخصصين، وستستمر الفعاليات طوال الصيف بواقع زيارة أسبوعية لمكان أثري مختلف.