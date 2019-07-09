أخبار مصر | "برلمانية" تثمن جهود الشركات المنفذة لمطار العاصمة الإدارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تثمن جهود الشركات المنفذة لمطار العاصمة الإدارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، جهود الشركات المنفذة لمشروع مطار العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي له.

وقالت فهيم، إنه تم إنشاء المطار على أسس عالمية على أعلى مستوى، وذلك لاستقبال الرحلات الجوية، ودعم الاستثمار والسياحة.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى دور المطار في دعم المشروعات الاقتصادية في منطقة السويس والعين السخنة، ومدن القناة، بجانب دعم الاستثمار العاصمة الإدارية الجديدة والمدن المحيطة بها.