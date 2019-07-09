أخبار مصر | رئيس البرلمان: قانون الإيجار لغير الغرض السكني سيُطبق بعد 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: قانون الإيجار لغير الغرض السكني سيُطبق بعد 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على أنه لا مساس بالسكن فى شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، قائلًا: "السكن ربما يكون فى هذه الظروف خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الأغراض غير غرض السكن".

وأوضح "عبد العال" فى كلمته خلال مناقشة مشروع القانون، أن تطبيق القانون سيكون بعد 5 سنوات ليتدبر كل طرف أموره، مضيفًا: "نحن أمام مفارقة غريبة، مضمونها أن مالك العقار واحد، ولديه اثنين من المستأجرين، الأول اعتبارى والثانى طبيعى، وهذا يمثل مجافاه لمبدأ العدالة".

وتابع رئيس البرلمان: "اللجنة رأت أنه لابد من عمل مسطرة واحدة للجميع، ولا يمكن أن أمرر أى نص مخالف للدستور، ولكم فى هذا المجلس واقعتين، الأول متعلق بالاشراف القضائى، وأقر المجلس نص يتطابق مع حكم الدستور، وبخصوص العقاقير المخدرة، وأنا لا مؤجر ولا مستأجر".

واختتم حديثه: "المجلس لابد أن يوافق عليه؛ لأن هناك التزام دستورى، لأن ذلك يخل بالتزام الدستور".