أخبار مصر | الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. تدخلات تركيا في الشأن الليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. تدخلات تركيا في الشأن الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، فقرة عن التدخلات التركية في الشأن الليبي، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وتستضيف الفقرة كرم سعيد الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما تقدم الحلقة في فقرتها الثانية، موضوع "اكتشاف وتنمية المواهب بالأوبرا"، وتستضيف عبدالوهاب شحات السيد سليمان مدير مركز تنمية المواهب بالأوبرا،

وكنزي مجد حسن "غناء"، وماجد سيد محمد "غناء".

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.