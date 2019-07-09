مصر | قرار عاجل من النائب العام في انهيار صومعة قمح المنيا

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أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ علي ملف إنشاء الصومعة وكافة المستندات المتعلقة بها، وذلك في واقعة انهيار صومعة قمح المنيا، وكلف الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.

كما أمر بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف على أسباب الانهيار ، كما أمر النيابة العامة بتشكيل لجنة من وزارة التموين وشركة مطاحن مصر الوسطي بالمنيا والرقابة العامة للهيئة العامة للصادرات والواردات لحصر كميات الاقماح المخزنة بالخلايا الثلاثة للصومعة المنهارة.