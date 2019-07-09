مصر | مجلس الدولة: على الجهة المنتزعة لملكية أراض للمنفعة العامة شراء الأجزاء المتبقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: على الجهة المنتزعة لملكية أراض للمنفعة العامة شراء الأجزاء المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء ذلك خلال حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة الممتنعة عن شراء الجزء المتبقي من قطعة الأرض المنزوع ملكيتها من المدعي للمنفعة العامة والبالغ مساحتها ٣٤٦٣ متر مكعب بنفس شروط شراء المساحة المنتزع ملكيتها.
واشترط المُشرع توافر شرطين لشراء باقي الأجزاء، حددهما المشرع بالمادة (21)، من القانون رقم 10 لسنة 1990 م، وهما تقديم ذوو الشأن طلب بذلك خلال المدة المحددة وهى الأربعة أشهر التالية لانتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها، والثاني أن يكون الجزء الباقي من العقار يتعذر الانتفاع به.
وثبت للمحكمة أن المدعي يمتلك قطعة أرض مساحتها ٨٥٢٤ متر مكعب بالجيرة، بموجب عقد بيع مسجل بالشهر العقاري، وأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1996 بإعتبار مشروع تعديل مسار الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وأبلغته الجهة الإدارية أن جزء من الأرض ملك المدعي بلغ مساحتها ٥٠٦١ متر مكعب دخل ضمن المنفعة العامة، وتبقي له مساحة ٣٤٦٣ متر مكعب، وقدم مالك الأرض طلب لبيع الجزء المتبقى من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة في الميعاد المقرر.
وثبت للمحكمة، أن وزير النقل والمواصلات أصدر قرار باعتبار ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لمسافة (50) مترا، لا يجوز استغلالها في أي غرض غير الزراعة، ويشترط عدم إقامة أي منشآت عليها، وأكد الخبير أن الأرض المتبقية للمدعي لا يمكن الاستفادة منها، أو استغلالها من حيث إقامة أية منشآت أو مباني عليها، وهي أرض صحراوية وليست زراعية حتى يمكن استغلالها في الزراعة.
ورأت المحكمة أن امتناع جهة الإداره عن شراء الجزء المتبقي من قطعة الأرض المنزوع جزء من ملكيتها للمنفعة العامة، على غير سند من القانون ويجب القضاء بإلغاءة.