مصر | مجلس الدولة: على الجهة المنتزعة لملكية أراض للمنفعة العامة شراء الأجزاء المتبقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: على الجهة المنتزعة لملكية أراض للمنفعة العامة شراء الأجزاء المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع ألزم الجهة الإدارية التي قررت نزع ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة، بشراء الجزء المتبقي من ذلك العقار، ويتبع في شراء هذا الجزء الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون دون حاجة لإستصدار قرار بذلك.

جاء ذلك خلال حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة الممتنعة عن شراء الجزء المتبقي من قطعة الأرض المنزوع ملكيتها من المدعي للمنفعة العامة والبالغ مساحتها ٣٤٦٣ متر مكعب بنفس شروط شراء المساحة المنتزع ملكيتها.