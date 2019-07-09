مصر | تحقيقات موسعة في "رشوة المدابغ" بمصر القديمة: 3 موظفين عرضوا هدم ورش بـ20 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحقيقات موسعة في "رشوة المدابغ" بمصر القديمة: 3 موظفين عرضوا هدم ورش بـ20 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تحقيقات موسعة، في واقعة رشوة "ورش المدابغ"، وكشفت التحقيقات أن المتهمين عرضوا على أصحاب الورش دفع مبالغ ٢٠ ألف جنيه مقابل هدم الورش الخاصة بهم قبل الآخرين وسرعة حصولهم على التعويضات المالية قبل الآخرين من الدولة بدلا من الورش، كل ذلك دون صدور قرار رسمى من الحي بالإزالة.
وتوجه أصحاب الورش بعد ذلك إلى هيئة الرقابة الإدارية وحرروا بلاغا يتهم فيه موظفي الحي بمصر القديمة بطلب رشوة مالية منهم، واتفقا مع الأجهزة الأمنية علي مجاراتهم والموافقة على إعطائهم المبالغ المالية، وتم تسجيل مكالمات صوتية للمتهمين، وتحديد مكان تلقي الرشوة، وتم تسجيلها، وتمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط المتهمين متلبسين بالرشوة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض التسجيلات على لجنة من خبراء الصوتيات بالإذاعة والتلفزيون لفحصها وإعداد تقرير بها، كما كلفت بالاستعلام عن عمل المتهمين بالحي واستدعاء المسئولين عن عملية الإزالة بمنطقة المدابغ لسماع اقوالهم، والتحري عما إذا كان هنالك حالات أخرى.
وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض التسجيلات على لجنة من خبراء الصوتيات بالإذاعة والتلفزيون لفحصها وإعداد تقرير بها، كما كلفت بالاستعلام عن عمل المتهمين بالحي واستدعاء المسئولين عن عملية الإزالة بمنطقة المدابغ لسماع اقوالهم، والتحري عما إذا كان هنالك حالات أخرى.
تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا يفيد بطلب 3 موظفين بحي مصر القديمة رشوة مالية من أصحاب ورش الجلود بمنطقة المدابغ، الصادر قرار بإزالتها، وتم ضبط المتهمين متلبسين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.