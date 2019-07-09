مصر | تحقيقات موسعة في "رشوة المدابغ" بمصر القديمة: 3 موظفين عرضوا هدم ورش بـ20 ألف جنيه

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض التسجيلات على لجنة من خبراء الصوتيات بالإذاعة والتلفزيون لفحصها وإعداد تقرير بها، كما كلفت بالاستعلام عن عمل المتهمين بالحي واستدعاء المسئولين عن عملية الإزالة بمنطقة المدابغ لسماع اقوالهم، والتحري عما إذا كان هنالك حالات أخرى.

تلقت الأجهزة الرقابية بلاغا يفيد بطلب 3 موظفين بحي مصر القديمة رشوة مالية من أصحاب ورش الجلود بمنطقة المدابغ، الصادر قرار بإزالتها، وتم ضبط المتهمين متلبسين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.