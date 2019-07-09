مصر | استعجال تقرير "الطب الشرعي" في واقعة العثور على جثتين بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير "الطب الشرعي" في واقعة العثور على جثتين بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة بعين شمس، تقرير الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثتين لسيدة ونجلها متوفيين داخل شقتهما في ظروف غامضة.

وتعود البداية عندما عثرت مباحث قسم شرطة عين شمس، على جثتين لسيدة ونجلها، متوفيين، داخل شقتهما، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بشارع نور الإسلام، مفاده، انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة جارهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم العثور على جثتين، لسيدة مسنة، ونجلها ويدعى "م.أ"، 30 سنة، ويعمل في مجال الدي جي، متوفيين داخل الشقة.

وترجح التحريات الأولية أن الوفاة منذ عدة أيام، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، وتكثف مباحث القسم جهودها لكشف غموض الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

