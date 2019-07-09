شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ترامب: قطر أنفقت 8 مليارات دولار على قاعدة العديد والحمد لله أموالهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر لتحمله كافة التكاليف لتوسيع قاعدة العديد الأمريكية فى الدوحة.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفى مع تميم بن حمد أمس الاثنين فى واشنطن، إن 8 مليارات ستدفع قطر أغلبها لتستضيف قاعدة العديد المزيد من العسكريين الأمريكيين".
وتابع: "أشكر الله أنها كانت غالبا أموالكم وليست أموالنا وأفضل أن تكون كلها من أموالكم وليس من أموالنا".
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