شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل: نتابع المؤمن عليه حتى تستقر حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: إن لهيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة المسئولة عن التمويل الحق فى متابعة المؤمن عليه فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية حتى يشفى أو تستقر حالته أو يثبت عجزه.

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة: تكون إقامة المؤمن عليه فى الدرجة التأمينية المقررة لاشتراكه مع تحمله أو تأمينه الخاص فرق الإقامة فى الدرجات الفندقية الأعلى طبقا لاختياره.

ويشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن هى حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دوت تمييز، كما يعد نظام تكافلى اجتماعى بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

وجدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، منظومة جديدة هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.