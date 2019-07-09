على عبد العال: "إيجار مخازن ملابس وسط البلد 8 جنيهات.. وسأواجه كل الألغام"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النائب علاء عابد، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وسط حدة المناقشات بين المؤيدين والمعارضين، بقوله: "تعودنا أن تكون فى مثل هذه القانون مبتسمًا".

فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى كلمته خلال الجلسة العامة: "امبارح كان قانون نقابة المحامين والنهاردة قانون الإيجارات، قدرى أن أواجه كل الألغام".

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وقال النائب علاء عابد، إن الحكومة وضعت مشروع القانون بما عملت به المحكمة الدستورية، لأن مخالفة الأحكام تقابلها عقوبات، معلنًا الموافقة عليه بالنص الذى أتى به من الحكومة.

رد الدكتور على عبد العال قائلا: "المتخوفون من مستقبل الشباب، أريد أن أطمئنهم بأن الشباب أجروا إيجار جديد، والله فى وسط البلد فيه مخازن ملابس إيجارها 8 جنيهات".