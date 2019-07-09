لطلاب الثانوية العامة.. 7 معلومات عن عينة النجاح فى الجبر والهندسة الفراغية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة، الخليج 365 يقدم فى 7 معلومات أبرز تفاصيل العينة. 1- تم تصحيح 4 آلاف و656 ورقة، أسفرت عن نجاح 4 آلاف و126 طالب وطالبة. 2- وصلت نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الجبر والهندسة 88.6%. 3- حصلى 294 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجبر والهندسة الفراغية. 4- حصل 1223 طالب وطالبة بنسبة 29.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%. Advertisements 5- وحصل 954 طالب وطالبة "بنسبة 23.12% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%. 6- حصل 714 طالب وطالبة (بنسبة 17.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%. 7- ارتفاع نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الحبر عن العام الماضى وقبل الماضى.

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